Investitionen geplant Sinzig hat Überschüsse, die Schulden steigen trotzdem

Erträge von 40,15 Millionen Euro sieht der von der Kämmerei aufgestellte Haushalt vor – bei Aufwendungen von 39,4 Millionen Euro. Heißt: Etwa 750.000 Euro wird man dem Planentwurf zufolge an Überschüssen erzielen. Auch im gerade angebrochenen Jahr will die Barbarossastadt kräftig investieren: 15,3 Millionen sind im Finanzetat hierfür vorgesehen, etwa zehn Millionen beträgt die zur Finanzierung vorgesehene Kreditaufnahme. Ob Sanierung der Grundschule, Umgestaltung des Marktplatzes, Ankauf von Grundstücken an den Ufern der Ahr, Abriss der seit vielen Jahren störenden Bauruine an der zentral gelegenen Bachovenstraße oder Planungskosten für die nach wie vor in Sinzig in Rede stehende neue Feuerwehrwache: Die Barbarossastadt will weiter an verbesserter Funktionalität und attraktiver Optik arbeiten.