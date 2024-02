Aufbaugesellschaft in Sinzig So weit ist Sinzig beim Wiederaufbau nach der Flut

Wiederherstellung der Spielplätze

Die Wiederherstellung der in Ahr-Nähe gelegenen und in der Flutnacht zerstörten Spielplätze stand beim Wiederaufbau auf der Agenda der Stadt Sinzig weit oben. So konnten die Spielplätze an der Hohenstaufenstraße, in der Straße „Am Teich“ oder an der Josef-Hardt-Straße recht zügig wiederhergestellt und von den Kindern genutzt werden. Am Spielplatz an der Friedrich-Spee-Straße befinde man sich indes noch in den Anfängen, berichtete die Geschäftsführerin der Sinziger Aufbaugesellschaft, Sofia Lunnebach. Der Spielplatz liegt nahe den Ahrwiesen, die seinerzeit komplett überschwemmt wurden. frv