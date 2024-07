„Offene Gärten der Ahr“ Spaziergang durch Lenné-Garten am Geburtstag des Zehnthof-Retters

Zehnthof-Retter Dieter Schewe, der am 16. Januar 2014 in Oberwinter starb, machte sich aber nicht nur um die unterhalb der St.-Peter-Kirche stehenden Hofanlage verdient, sondern auch um das Sozialsystem der jungen Bundesrepublik – durch seine Tätigkeit im Bundesarbeitsministerium, durch zahlreiche Veröffentlichungen, vieljährige Lehrtätigkeit an der Kölner Universität und Mitwirken an Tagungen der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt. Viele Mitglieder und Freunde dieser Gesellschaft kamen zu seinen Lebzeiten im Sinziger Zehnthof zu Autorentreffen zusammen, die von Dieter Schewe und Ehefrau Eve-Elisabeth, Redakteurin der von der Gesellschaft herausgegebenen Zeitschrift „Sozialer Fortschritt“, organisiert wurden.