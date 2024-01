Ausgeglichener Haushalt Steuererhöhungen sind in Sinzig nicht nötig

Der Ergebnishaushalt rechnet mit Erträgen in Höhe von 40,14 Millionen Euro, die Aufwendungen betragen 39,9 Millionen Euro. Der Finanzhaushalt sieht Einzahlungen in Höhe von 38,4 Millionen Euro vor, denen Ausgaben von 37,3 Millionen gegenüberstehen. Zur Finanzierung anstehender Investitionen will die Stadt Kredite von rund elf Millionen Euro aufnehmen. Aktuell steht die Stadt an Rhein und Ahr schon mit 21 Millionen Euro bei Banken in der Kreide. Im laufenden Jahr werden nun wohl die veranschlagten elf Millionen Euro hinzukommen. Ende 2024 rechnet man in der Kämmerei also mit einem Schuldenstand von etwa 32 Millionen Euro. Durch die eingetretenen Änderungen in der Zinslandschaft eine Höhe, die den Kommunalpolitikern und der Stadtspitze in der mittelfristigen Betrachtung indes Sorgen bereiten dürfte.