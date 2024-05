Thermalbad Bad Bodendorf Nostalgiebad soll aus dem Dornröschenschlaf erwachen

Bad Bodendorf · Die Stadt Sinzig plant als Eigentümerin dern Wiederaufbau der historischen Schwimmbecken in Bad Bodendorf. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. So ist der Stand der Dinge.

23.05.2024 , 13:39 Uhr

Das Thermalbad in Bad Bodendorf fristet derzeit einen Dornröschenschlaf. Doch es gibt Pläne zur Wiedereröffnung. Foto: ahr-foto

Von Victor Francke