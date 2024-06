Da „sinzig“ alle einig Sprudelndes Sinzig sorgt für Jubel und Begeisterung

Aus dem Veranstaltungskalender der Barbarossastadt ist das „Sprudelnde Sinzig“ seit Jahren nicht mehr wegzudenken – da „sinzig“ in Sinzig alle einig. Am Wochenende schäumte und prickelte es wieder in der Innenstadt. Perlte am Samstag die Stimmung am Nachmittag gemütlich vor sich hin, so hatte es am Vorabend gewaltige Stimmungs-Hochs gegeben: Verursacht von der Kölsch-Rock-Band „Die Räuber“ und dem kölschen Mädchen-Quintett „Funky Marys“. Der „Kölsche Abend“ auf dem Kirchplatz war einmal mehr gelungener Auftakt für das Stadtfest, das sich vom Marktplatz über die Bachovenstraße hin zum Kirchplatz zog. Dort war die Hauptbühne aufgebaut, während die Einkaufsstraße in der City mit Buden und Pavillons bestückt war.