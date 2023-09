Wiederaufbau in Sinzig Warum es so wichtig ist, dass in Bad Bodendorf der Minigolfball wieder rollt

Seit 1973 gibt es in Sinzig einen Minigolfverein: Der MGC Bad Bodendorf spielt heute in der Kreisliga. Angeschlossen ist der 25 Mitglieder zählende Klub dem nordrhein-westfälischen Bahnengolfverband, der wiederum dem Deutschen Minigolfverband angegliedert ist. Oberstes Gremium ist die World Minigolf Sport Federation (WMF). Gespielt wird in verschiedenen Ligen nach strengen Regeln. In Bad Bodendorf kann man auf so manchen Erfolg auf den 18 Eternitbahnen zurückblicken: Von 1996 bis 2001 traten die Minigolfer aus der Barbarossastadt sogar in der Bundesliga an.