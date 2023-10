Verdruss bei Sinziger Feuerwehr "Was soll der Quatsch mit der Doppelplanung?"

Sechs Löschgruppen gibt es in der Stadt Sinzig: in der Kernstadt, in Westum, Bad Bodendorf, Koisdorf, Franken und in Löhndorf haben sich derzeit insgesamt 178 Männer und 19 Frauen der aktiven Feuerwehrarbeit verschrieben: löschen, bergen, retten, schützen. „Der aktive Feuerwehrdienst ist absolute Schwerstarbeit und fordert zu jeder Tages- und Nachtzeit unsere volle Einsatzbereitschaft“, sagt Sinzigs Wehrleiter Andreas Braun. Jeder einzelne Kamerad nehme die Herausforderung für den Dienst am Nächsten an, damit die Mitbürger ruhig schlafen könnten. Selbstverständlich sei es, dass die Einsatzkräfte überdurchschnittlich ausgebildet, und Fahrzeuge und Maschinen auf dem neusten Stand der Technik gehalten würden. Zur guten Ausstattung gehöre auch eine vernünftige Feuerwache. Die will man für die Sinziger Kernstadt seit vielen Jahren bauen, da die aktuelle Bleibe an der engen Friedrich-Ebert-Straße völlig unzureichend und veraltet ist. Doch die derzeitigen Doppelplanung bereitet den Feuerwehrleuten Verdruss, das wurde beim Kameradschaftsabend im Gerätehaus der Löschgruppe Bad Bodendorf klar.