Kirmes-Wettbewerb in Sinzig Klare Verhältnisse an der Schießbude

Das große Finale fand schlussendlich am „Big Win“ statt, wo Stadtoberhaupt Geron zum „Pink Date“ geladen hatte. Die Aufgabe, eine per Joystick gesteuerte Schere so in Position zu bringen, dass sie einen Faden durchschnitt, an dem der „XXL-Gewinn“ baumelte. Löhndorfs Ortsvorsteher Holy - behäbig im Habitus, schnell in der Reaktion - zeigte Geschick und Zeitgefühl: Die Schere schnitt den Faden in der richtigen Millisekunde durch: Löhndorf hat nun einen Einwohner mehr, wenn auch in Form des XXL-Stofftiers. Die meisten Gesamtpunkte hatte indes die Kernstadt ergattert. Günter Windheuser nahm strahlend den Siegerpokal aus der Hand des Bürgermeisters entgegen. Nicht nur das: Auch ihm gelang es, einen stattlichen XXL-Teddy vom Faden zu lösen. Da der Kernstadt-Ortsvorsteher mit dem Fahrrad gekommen war, sich selbst, Pokal und XXL-Figur transportieren musste, hatte er eine interessante Heimfahrt.