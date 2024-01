An der Ahrmündung bei Sinzig Wilde Müllkippe sorgt für Ärger

Eigentlich sollten alle in der Flutnacht entstandenen Müll-Hinterlassenschaften aus dem Bereich der Ahrmündung in Sinzig längst beseitigt sein. „Das ist aber leider nicht so“, ärgert sich das Stadtratsmitglied der Grünen, Ralf Urban. Dem Ortsverband seiner Partei sind die nach wie vor vorhandenen Müllberge in ndiesem sensiblen Bereich ein gewaltiger Dorn im Auge. Immerhin handelt es sich beim Mündungsbereich der Ahr um ein Naturschutzgebiet. Aber auch losgelöst davon sei der Unrat an den beiden Flussufern alles andere als eine Augenweide, so Urban.