Mund-Nasen-Masken genäht : Sinziger Initiative für Deutschen Nachbarschaftspreis nominiert

Was am 19. März mit einem Facebook-Posting begann, entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer der größten privaten Corona-Hilfsgruppen in Rheinland-Pfalz. Petra Fix aus Bad Bodendorf suchte Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei Näharbeiten für Gesichtsmasken. Inzwischen gehören ihrer Gruppe 160 Helferinnen und Helfer an. Etwa 20 000 Masken hat die Gruppe bislang genäht und an Nachbarn, Seniorenheime und Kliniken sowie kirchliche und soziale Einrichtungen verteilt.