Wettkampf der Sinziger Ortsvorsteher Minnie-Maus bleibt beim Wettstreit im Glaskasten

Die pinkfarbene „Minnie-Maus“ blieb in ihrem Glaskasten. Die mit greller Fellfarbe ausstaffierte rund einen Meter hohe kesse Mausedame aus dem Kosmos der Micky-Maus-Figuren sollte eigentlich aus ihrem gläsernen Gefängnis befreit werden und in der Obhut eines Sinziger Ortsvorstehers den Rest ihres Lebens als kulleräugiges Stofftier verbringen. Doch dafür hätte einer der um die Gunst der Plüschfigur buhlenden Kommunalpolitiker Fingerspitzengefühl und vor allem etwas Geschicklichkeit unter Beweis stellen müssen. Immerhin galt es, per Joy-Stick im Glaskasten zwei Klingen so zu bewegen, dass sie einen seidenen Faden durchtrennen, an dem Madame Minnie hing. So oft die Ortsvorsteher aus der Kernstadt, aus Löhndorf, Westum, Franken, Bad Bodendorf oder Koisdorf es auch versuchten: Minnie-Maus blieb an Ort und Stelle und bewegte sich keinen Millimeter.