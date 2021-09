Finanzielle Unterstützung für Betroffene der Flutkatastrophe : Soforthilfe von Kreis und Land

Kreis Ahrweiler Betroffene der Flut erhalten kurzfristig Geld für das Nötigste. Die Antragstellung ist jeweils unabhängig voneinander möglich.

Die Flutkatastrophe hat viele Menschen in arge Not gebracht. Zahlreiche Ahr-Anrainer haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Nun gilt es, Häuser und Wohnungen neu aufzubauen oder zu sanieren. Oftmals müssen auch Kleidung und Einrichtungsgegenstände neu beschafft werden.

Erste Auszahlungen bereits am 23. Juli

Der Kreis Ahrweiler hat bereits am 19. Juli – fünf Tage nach der Flutkatastrophe – mit dem Aufbau der sogenannten Soforthilfe begonnen. „Am 21. Juli konnten hier schon die ersten Anträge bearbeitet und bereits zwei Tage später die ersten Auszahlungen vorgenommen werden“, berichtete die Kreisverwaltung auf Anfrage des General-Anzeigers.

Diese erste Soforthilfe dient dazu, kurzfristig Geld für das Nötigste zu haben. Sie fungiert nicht als Aufbauhilfe oder um die entstandenen Schäden abzudecken. Die Beantragung ist per Soforthilfeantrag oder auch formlos per Mail unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum und Meldeadresse (die alte, auch wenn man im Moment eine andere Unterkunft hat) möglich. Außerdem gehören dazu die Angabe, ob es sich um einen Privathaushalt oder einen Gewerbebetrieb handelt, die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen sowie Telefonnummer oder Mailadresse für Rückfragen und eine Bankverbindung.