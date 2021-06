Schutz vor Corona : Sonderaktion im Gelsdorfer Impfzentrum

Im Impfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf stehen am Samstag 2222 Dosen Vakzin von Johnson & Johnson zur Verfügung. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Die Ahrtalklinik stellt am Samstag 2222 Dosen Johnson & Johnson zur Verfügung. Für die Impfaktion in Gelsdorf können sich alle im Kreis Ahrweiler gemeldeten Bürger ab dem 18. Lebensjahr registrieren.

Im Landesimpfzentrum in Grafschaft-Gelsdorf gibt es am Samstag, 3. Juli, eine Sonderimpfaktion des Medizinischen Versorgungszentrums Ahrtalklinik mit Unterstützung von verschiedenen Arztpraxen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird dabei von 6 Uhr morgens bis um Mitternacht das Vakzin von Johnson & Johnson gespritzt.

Für die Aktion, so die Verwaltung, können sich alle im Kreis Ahrweiler gemeldeten Bürger ab dem 18. Lebensjahr registrieren. Die Auswahl eines Impftermins sei in Abhängigkeit des begrenzt zur Verfügung stehenden Impfstoffes bis spätestens Mittwoch, 30. Juni, 12 Uhr, ausschließlich über Link terminland.eu/Impfungen-KreisAW möglich. Nach erfolgreicher Registrierung werde eine automatische Terminbestätigung mit weiteren Hinweisen per E-Mail versendet. Impfungen ohne einen vorher vergebenen Impftermin seien nicht möglich. Die Impfung erfolge nach vorheriger ärztlicher Aufklärung und bei individueller Risikoakzeptanz durch die „impfwillige Person“. Weitere Informationen zum Impfstoff könnten auf der Website des Robert-Koch-Instituts abgerufen werden. Ein entsprechender Aufklärungsbogen wird im Vorfeld als E-Mail-Anlage übermittelt, ist sorgfältig zu lesen, handschriftlich zu unterzeichnen und während des Impftermins unaufgefordert vorzulegen.