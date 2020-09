Konzert auf der Insel Nonnenwerth : Spätsommerliches Saxofon im Klosterhof

NONNENWERTH Nonnenwerther Inselkonzerte nahmen den Spielbetrieb wieder auf. Erster Auftritt mit dem Sirocco Saxophone Quartett

Hygienekonzept und Maskenpflicht zum Trotz herrschte eine ausgelassene Stimmung im ausverkauften Innenhof des Klosters. Die auf Abstand gestellten Stuhlpaare füllten sich schnell bis auf den letzten Platz, bevor das Konzert fröhlich mit „La Dansa“ von Gioachino Rossini begann. „Wir durften jetzt sechs Monate lang unseren Job, unsere Leidenschaft nicht ausleben“, so Schaller in ihrer Begrüßung, „heute entführen wir Sie in fremde Länder.“ Erste Station war Japan. „The Dance in the Heat Haze“ von Satoshi Yagisawa kombinierte eine getragene Atmosphäre mit ausbrechender Lebensfreude. Schon jetzt bewiesen die vier Musiker, welche Bandbreite an Emotionen sie mit ihren Instrumenten ausdrücken können. Weiche Klänge wechselten sich ab mit harten Passagen und virtuosen Wirbeln.