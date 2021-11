Dritter Bewerber : SPD-Politiker Christoph Schmitt will Landrat im Kreis Ahrweiler werden

SPD-Politiker Christoph Schmitt will Landrat im Kreis Ahrweiler werden

Christoph Schmitt, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, will als parteiübergreifender Kandidat bei der Landratswahl des Kreises Ahrweiler im Januar antreten. Foto: SPD

Kreis Ahrweiler Christoph Schmitt möchte Landrat des Kreises Ahrweiler werden. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion ist der dritte Bewerber. Zuvor hatten Horst Gies, der amtierende Erste Beigeordnete des Kreises, und Cornelia Weigand, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, ihre Kandidatur angekündigt.

Christoph Schmitt bewirbt sich als Landrat des Kreises Ahrweiler. Das teilte der 35-jährige Politiker aus Niederzissen am Freitag mit. Der bisherige Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion will nach eigenen Angaben als parteiübergreifender Kandidat bei der Landratswahl im Januar kandidieren.

„Ich will den Wiederaufbau des Kreises in den kommenden Jahren gestalten. Wir brauchen jetzt einen politischen Neuanfang. Dies kann nur gemeinsam gelingen, wenn alle konstruktiven Kräfte im Kreis gewonnen werden können. Daher trete ich als überparteilicher Kandidat an“, lässt Schmitt wissen.

Schmitt kritisiert „One-Man-Show“

Ausschlaggebend für diesen Schritt sei der wachsende Zuspruch aus anderen Parteien beziehungsweise Fraktionen, der Verwaltung und vor allem der Bürgerschaft im Landkreis, so Schmitt.

„Die großen Herausforderungen der kommenden Jahre können nur in einem Team gemeistert werden. Der Führungsstil in Kreisverwaltung und Kreispolitik muss moderner werden. Die bisherige One-Man-Show hilft uns sicher nicht. Vielmehr müssen alle Kompetenzen unseres Kreises genutzt und geschätzt werden“, teilte Schmitt mit. Er kündigte zudem an, dass die Stelle der Ersten Kreisbeigeordneten beziehungsweise des Ersten Kreisbeigeordneten hauptamtlich besetzt werden sollte. Zudem soll die Rolle der ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten gestärkt werden.