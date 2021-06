Sondersitzung in Sinzig : Stadt Sinzig sichert sich Vorkaufsrechte

SINZIG Das politische Eilverfahren wirft einige Fragen auf. Das ehemalige Krupp-Gelände steht im Mittelpunkt der Betrachtung der Stadt.

In jeder Hinsicht schien sowohl der Stadtverwaltung als auch dem Stadtrat Höchstgeschwindigkeit angeraten zu sein: Im Blitztempo sicherte sich die Stadt Sinzig am Freitagmorgen in einer 15-minütigen – unter besonderer Eilbedürftigkeit eingestufter – Sondersitzung ein Vorkaufsrecht für in der Innenstadt gelegene Grundstücke. Einen Informationsbedarf, warum die plötzliche Sitzung mit stark verkürzter Ladezeit anberaumt worden war, hatten die Stadtratsmitglieder offenbar nicht, wie auch Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) keine Veranlassung sah, hierzu eine Erklärung abzugeben. Nächste Woche, am 10. Juni, tagt der Stadtrat erneut. Warum nun der Satzungsbeschluss, mit der Vorkaufsrechte gesichert werden können, nicht bis zum kommenden Donnerstag warten konnte, gibt einige Rätsel auf.