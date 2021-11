Haushalt der Kreisstadt nach der Flut : Stadt verschafft sich finanziellen Handlungsspielraum

Auch in Heppingen musste eine der vielen Ersatzbrücken im Stadtgebiet gebaut werden. Für Räumarbeiten, für den Brückenbau oder für erste Sanierungsarbeiten ist die Stadt dabei erheblich in Vorlage gegangen. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Kreisstadt fürchtet durch die finanziellen Mehrbelastungen durch Corona und die Flut um ihre Liquidität. Der Stadtrat beschloss nun im Rahmen eines Nachtragshaushaltes, die Höchstgrenze für die sogenannten Kassenkredite zu verdreifachen.

Historisch einmalige Höchstgrenze für Kassenkredite der Stadt

Statt 25 Millionen Euro dürfen nun 75 Millionen Euro zur Deckung des laufenden Aufwandes auf den Girokonten der Stadt in Anspruch genommen werden. Dies beschloss der Stadtrat am Montagabend. Bei den Liquiditätskrediten handelt es sich um Schulden für den konsumtiven Bereich, nicht um Gelder für Investitionsvorhaben. Der Gesamthaushalt der Kreisstadt umfasst normalerweise ein Gesamtvolumen von rund 60 Millionen Euro. Die nun eingeräumte Möglichkeit, das Konto mit bis zu 75 Millionen Euro überziehen zu können, dürfte einmalig in der Geschichte der Stadt sein.

Rückzahlungen aus dem Wiederaufbaufonds für geleistete Arbeiten der Stadt stehen noch aus

Handlungsspielraum will man aber auch aus einem anderen Grund haben: Der Haushalt für das kommende Jahr wird nach derzeitigem Kenntnisstand voraussichtlich erst im Frühjahr 2022 verabschiedet. Gäbe es da die finanzielle Bewegungsfreiheit schaffenden hohen Kassenkredite nicht, wäre die Stadt bis zur beschlossenen neuen Haushaltssatzung an eine „vorläufige Haushaltsführung“ gebunden und dürfte nur unabweisbare, also zwingend erforderliche – in der Regel vertraglich zugesicherte - Ausgaben tätigen.