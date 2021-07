Beschluss des Stadtrates : 20.000 Euro-Hilfspaket für Unwetteropfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler

20.000 Euro-Hilfspaket für Unwetteropfer in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Im Vehner Weg in Heimersheim wütete das Unwetter besonders heftig. Die Stadt hat Betroffenen nun Hilfe zugesagt. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nach dem Starkregen in Heimersheim und Green ein Hilfsprogramm für Betroffene beschlossen. Je nach Schadenshöhe sollen zwischen 250 und 3000 Euro gezahlt werden.

In der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 2021 ging ein extremer Starkregen, wie er statistisch nur alle 100 Jahre passiert, auf Heimersheim und Green nieder. Innerhalb weniger Stunden entluden sich drei Gewitterzellen über dem südlichen Bereich Heimersheims und lösten dabei drei Sturzfluten aus, die nacheinander in die Ortslage strömten und einen großen Bereich mit Schlammmassen überfluteten.

Die Schäden für einige Betroffene sind enorm, die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler will ihre Bürger in dieser Situation nicht im Stich lassen. Deshalb beschloss der Stadtrat einstimmig, den Opfern analog zu den Hilfeleistungen beim Stark­regenereignis vom Juni 2016 je nach Schadenhöhe zwischen 250 und 3000 Euro zu zahlen. Dafür stehen 20.000 Euro aus dem Spendentopf „Alle unter einem Hut“ zur Verfügung, so Bürgermeister Guido Orthen (CDU).