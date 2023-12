Pilotprojekt an der BBS Bad Neuenahr Graffiti-Workshop: Kritik durch Kunst

Zum Künstler

Kai Niederhausen, in der Graffiti-Szene bekannt als „Semor“, arbeitet seit 30 Jahren als Künstler. Er bietet unter anderem Workshops für Schulen und Unternehmen an. „Gestartet bin ich in der Illegalität, aber mittlerweile mache ich das seit vielen Jahrzehnten als Beruf“, so der Künstler. Er ist begeistert von seiner Arbeit und ermutigt die Menschen, mit denen er arbeitte, ihren Gefühlen durch die Kunst Ausdruck zu verleihen. sfz