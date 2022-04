Buchvorstellung „Stoffgeschichten“ : Zeugnisse jüdischen Lebens in Niederzissen

Autorin Linder Wiesner mit ihrem Buch „Stoffgeschichten“ Foto: Martin Gausmann

Niederzissen Ein Fund in Niederzissens ehemaliger Synagoge stößt auf überregionales Interesse. Linda Wiesner hat ihm ihre Dissertation gewidmet. Jetzt stellte sie das Buch vor, das sich mit der jüdischen Genisa befasst.



Von Hildegard Ginzler

In Niederzissens ehemaliger Synagoge wurde 2011 eine Genisa geborgen, eine Ablage um abgenutzte religiöse Gegenstände aufzubewahren. Diese wegzuwerfen war verboten, weshalb man sie in jüdischen Landgemeinden oft auf dem Dachboden der Synagoge deponierte. Der umfangreiche Fund stieß auf überregionales Interesse in der Fachwelt. Linda Wiesner widmete ihm ihre Dissertation, die als Buch unter dem Titel „Stoffgeschichten: Kulturhistorische Zeugnisse einer jüdischen Landgemeinde aus der Genisa in Niederzissen“ erschien und gerade in der ehemaligen Synagoge vorgestellt wurde.

Dazu begrüßte der Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Niederzissen Richard Keuler, die Autorin, Niederzissens Ortsbürgermeister Rolf Hans, zugleich erster Verbandsgemeinde-Beigeordneter, Niederdürenbachs Ortsbürgermeister Sebastian Schmitt, den Ersten Kreisbeigeordneten Horst Gies sowie Andreas Barth, Leiter des Universitätsverlages Winter aus Heidelberg. In seinem Grußwort betonte Barth, der Verlag habe die Dissertation gerne veröffentlicht, da sie auf einer äußerst fundierten Grundlagenforschung basiere. Dem Kultur- und Heimatverein dankte er für den Druckkostenzuschuss zur Senkung des Ladenpreises auf 48 Euro. Keuler: „Uns lag viel daran, diese wissenschaftliche Arbeit über einen wichtigen und wesentlichen Teil der Genisa zu unterstützen.“

Ausstellung in Köln

Seit 2018 forscht Linda Wiesner am Jüdischen Museum Frankfurt zur Herkunft von Objekten der Judaica-Sammlung und leitet zurzeit auch Archiv und Bibliothek des Museums. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit dem Textilfund aus der Genisa. Meist spielen darin Textilien eine Randrolle. In Niederzissen aber erstaunt neben einer großen Anzahl an schriftlichen Zeugnissen der umfangreiche Textilbestand. Er umfasst rund 300 Objekte, Toramäntel und -vorhänge, Gebetsmäntel und Torawickelbänder und stellt ein äußerst rares Kulturdokument des deutschen Landjudentums dar.

Auf diesen reichhaltigen Schatz, der übrigens als Leihgabe noch bis August im Kölner Museum Kolumba ausgestellt ist, ging die promovierte Autorin im Vortrag ein. Sie erläuterte einzelne Fundstücke im religiösen wie auch im profanen Kontext, erklärte ihre Vorgehensweise und wies auf die Besonderheiten hin. Immer stehe die Gemeinschaft vor dem Individuum. Das sei eine wesentliche Aussage für die Erforschung des Landjudentums, die erst beginnt.

Musikalisch von Holger Queck umrahmt, mündete die Buchvorstellung in einen regen Austausch. Zuvor machte der Vereinsvorsitzende Keuler auf zehn Jahre Erinnerungs- und Begegnungsstätte mit jüdischem Museum in der ehemaligen Synagoge Niederzissen aufmerksam, ein Anlass, der am 7 ./ 8. Mai würdig gefeiert wird.