Strafanzeige gegen Präsidenten der Landesbehörde ADD CDU: Linnertz hat falsch ausgesagt

In der Sitzung vor knapp zwei Wochen, mit der die öffentliche Beweisaufnahme des Ausschusses beendet wurde, war Linnertz gefragt worden, auf welcher Grundlage und mit welcher Begründung Entscheidungen zu Dienstreisen und Urlauben in der ADD getroffen wurden. Brisant ist das deshalb, weil Linnertz’ damalige Vize Begoña Hermann wenige Tage nach der Flut und der Übernahme der Einsatzleitung durch die ADD zu einer Urlaubsreise in die USA aufgebrochen war. Linnertz hatte diese Reise vor der Flut genehmigt.