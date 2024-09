Bonn, Siebengebirge, Sieg und Ahr Süß, süffig und auch weltbekannt: Diese Produkte kommen aus der Region

Die Anfänge der Sankt Augustiner Gebäckmanufaktur Lassche liegen in Holland: Vor über 75 Jahren fing es dort an, in Köln ging es weiter: Harry Lassche und sein Vater Jacob stellten dort Kekse per Hand her und verkauften sie auf Wochenmärkten. 1970 gründete Harry Lassche die Gebäckmanufaktur, die mittlerweile in vierter Generation geführt wird. 1978 wurde die erste Produktionshalle in Sankt Augustin gebaut. Neben einem Werksverkauf gibt es auch einen 24-Stunden-Keksautomaten. https://lassche.de/