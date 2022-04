Serie zu Rock am Ring : Teil 2 – Mit dem zitronengelben Peugeot zur Festival-Premiere

GA-Redakteur Dylan Cem Akalin als junger Mann im Jahr der Rock-am-Ring-Premiere 1985. Das Foto könnte auf dem Festival entstanden sein, sicher weiß er es nicht mehr. Foto: Dylan Cem Akalin/Privat

Nürburgring 1985 war das Programm auf dem Nürburgring nicht durchgängig meins, doch es gab dennoch jede Menge musikalische Höhepunkte und Überraschungen. Rock am Ring zieht längst die nächsten Generationen an. Und das ist gut so.

Der alte Peugeot 504 hatte eine hässliche zitronengelbe Farbe, aber ordentlich PS unter der Haube, und das Reparaturhandbuch „Jetzt helfe ich mir selbst“ war immer in Reichweite. Elektrische Fensterheber hatte die Kiste auch, damals eine kleine Sensation. Das ist merkwürdigerweise das erste Bild, das in meinem Kopf auftaucht, wenn ich an die erste Ausgabe von Rock am Ring 1985 denke. Und das gute Wetter, das in den Dekaden danach gar nicht mal so selbstverständlich war. Und dass ich ein paar Jahre zuvor mit meinem Kumpel Bernd nachts die Rennstrecke gejoggt bin. Junge Leute halt.

1985 gab es noch eine einzige riesige Bühne, auf der sich alles abspielte. Und das Publikum hat gesessen! Auf dem Boden. Auf Decken, Jacken, Folien. Heute leider auch keine Selbstverständlichkeit mehr. So konnte man das Geschehen von der Bühne und die Musik wunderbar genießen. Natürlich saß man nicht durchgängig, es wurde auch getanzt, logisch.

Die Serie Als wir den Ring rockten In einer kleinen Serie erinnern sich Redakteure des General-Anzeigers an ihre Erlebnisse beim Musikfestival Rock am Ring. Wir begeben uns auf Zeitreise in die Eifel vergangener Tage und Musikstile.

Tatsächlich überrascht war ich über Foreigner und Frontmann Lou Gramm, der ein fantastischer Sänger war und eine unglaubliche Energie hatte. Die Band war damals am Zenit ihres Erfolgs, kaum ein Song, der nicht die Charts gestürmt hatte. Und sie konnte tatsächlich auch den Druck entwickeln, der von den Songs ausging. Erstaunt war ich auch über Night Ranger, eine Rockband aus San Francisco, die ich überhaupt nicht auf dem Plan hatte, die aber ungeheuer abgingen und die große Bühne voll ausfüllten. Witzig, dass die Band dieses Jahr wieder dabei ist, von der Ursprungsbesetzung ist aber nur noch Sänger und Gitarrist Jack Blades dabei.

U2-Auftritt ein geradezu religiöses Erlebnis

Huey Lewis steht bei der Rock-am-Ring-Premiere 1985 auf der Bühne. Foto: Winter

Das Programm des ersten Rock am Ring hatte mir eigentlich nicht besonders zugesagt. Dazu war mit Bands wie Shakatak, REO Speedwagon, Marius Müller-Westernhagen und Rick Springfield zu viel radiotauglicher Poprock dabei. Ich war vor allem wegen drei Bands hingefahren: U2, Marillion und vor allem The Alarm. Marillion hatte in jenem Jahr ihr Erfolgsalbum „Misplaced Childhood“ rausgebracht und spielten eine Menge Songs daraus. Frontmann Fish imitierte damals für meinen Geschmack immer noch zu viel Peter Gabriel und hatte das Gesicht merkwürdig rot angemalt. Aber die Band als Ganzes war hervorragend, vor allem hatte sie einen tollen Sound.

The Alarm hoben sich ab von dem glattpolierten Sound der 80er. Die Jungs aus Wales kannten sich teilweise noch aus der Schule, als sie inspiriert von The Clash eine Punk-Combo gründeten. Ein paar Jahre später entstand daraus The Alarm mit ihrem charismatischen Sänger Mike Peters und einem von Punk beeinflussten Alternative Rock voller berauschender, rauer Clash-gestampfter Melodien, dylanesker Poesie und hymnischer Momente. Kein Wunder, dass Bob Dylan die Band als Vorgruppe anheuerte. Und auch bei Rock am Ring brodelnde die Musik voller Leidenschaft zu erzeugen, der ein Alarm-Gig ausmacht.

Ein geradezu religiöses Erlebnis war für mein jugendliches Ich der Auftritt von U2. Das Album „War“ mit dem bis heute einzigartigen Song „Sunday Bloody Sunday“, in dem es über das Massaker an Zivilisten am 30. Januar 1972 im nordirischen Derry durch britische Spezialeinheiten geht, war noch relativ frisch. Die Band um Bono spielte mit Hingabe mehrere Stücke aus dieser LP wie auch aus dem damals aktuellen Album „The Unforgettable Fire“, das im Kassettenrecorder meines Autos praktisch auf Dauerschleife lief.

Nicht immer ein Vergnügen

Dass ich mal Töchter haben sollte, die selbst auch auf dieses Festival gehen würden, hätte ich mir damals nie gedacht. Viele Jahre später habe ich eine von ihnen mit Freunden zur leider ziemlich durchwachsenen Ausgabe von RaR in Mendig gefahren. Das war 2016. Schon bevor das Festival richtig begonnen hatte, versank man mit dem Wagen in den schlammigen Äckern. Auch das ist Rock am Ring.

Zwischen diesen beiden Ereignissen habe ich noch den einen oder anderen Besuch dort gehabt – nicht immer mit großem Vergnügen, muss ich zugeben. Doch für die Alkoholexzesse auf deutschen Festivals können die Veranstalter vermutlich nichts. Im benachbarten Ausland werden beispielsweise auf dem Pinkpop-Festival in Holland keine Schnäpse ausgeschenkt. Keine Ahnung, ob das hülfe.