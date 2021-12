Erste Tiny Houses in Altenahr : Unterkünfte im Januar bezugsfertig

Altenahr Bisher hat die Verbandsgemeinde Altenahr den Zuschlag für 64 Tiny Houses bekommen. 71 von der Flut betroffene Haushalte haben Bedarf angemeldet. Altenahrs Ex-Ortsbürgermeister Georg Knieps leitet das Komitee, das über die Vergabe der Mini-Häuser entscheidet.

Die ersten 20 Tiny Houses in der Verbandsgemeinde Altenahr (VG) sind angekommen und aufgestellt. Die kleinen Häuser dienen als vorübergehende Unterkunft für Menschen aus der VG, die infolge der Flut ihr Haus oder ihre Wohnung verloren haben, aber in der Heimat bleiben wollen. Wenngleich die Häuser auch noch nicht an die Wasser-, Abwasser- und Stromversorgung angeschlossen sind: Es ist für viele Betroffene doch ein Lichtblick, dass es weitergeht und sie nicht den gesamten Winter in ihren provisorischen Unterkünften, oft weit weg von der Ahr, bleiben müssen. Bezugsfertig sein könnten die Häuser Anfang Januar, hieß es jetzt im Rat der VG.