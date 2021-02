Findlinge am Ahr-Ufer : Tonnenschwere Sitzmöbel an der Ahr

SINZIG. Sinzig platziert am Ufer Ruhe-Steine aus Eifeler Basalt und schafft so eine kleine Attraktion.

Mehr als 20 solcher aus Plaidt herbeigeschafften Steine verbaut Berg am Ufer der Ahr. Die Idee dazu kam von Bürgermeister Andreas Geron, der Rat stellte 20 000 Euro an Haushaltsmitteln bereit, das in puncto Verschönerung und Stadtentwicklung stark engagierte Bürgerforum steuerte eine Spende bei.

„Wir wollen die Ahr in Sinzig noch sichtbarer und erlebbarer machen“, sagte Geron. Also wurden Sichtachsen freigeschlagen und Büsche entfernt, so dass der Fluss nun parallel zur Hohenstaufenstraße vom Rad- und Fußweg aus gut zu sehen ist. Das war vorher nicht so: Dichtes Gebüsch versperrte die Sicht. Zudem wurde in Teilbereichen das Ufer etwas abgeflacht.