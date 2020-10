Stadtradeln für den Klimaschutz in Remagen und Bad Neuenahr-Ahrweiler : Tonnenweise CO2 eingespart

Kreis Ahrweiler Radfahren ist gut für die Gesundheit und fürs Klima. Deswegen gibt es das bundesweite Stadtradeln. In diesem Sommer waren aus dem Kreis Ahrweiler die Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler und Remagen mit von der Partie. Fleißige Radler haben dabei tonnenweise CO2 eingespart.

■ Kreisstadt: Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich zum dritten Mal an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Insgesamt legten 409 Radfahrer dabei 93 852 Kilometer zurück und vermieden dadurch 14 Tonnen CO 2 im Vergleich zu Autofahrten. Bad Neuenahr-Ahrweiler ist bereits seit dem Jahr 2017 aktives Mitglied des Klima-Bündnisses. Die Aktion stieß 2020 auf eine rege Beteiligung. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 konnten die Teilnehmenden fast 28 500 Kilometer mehr erradeln und damit auch rund fünf Tonnen CO 2 mehr einsparen. Guido Orthen bei der Teilnehmerehrung: „Neben Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und mehr nachhaltiger Mobilität zeigt die Aktion einen weiteren positiven Effekt: Mit jedem zurückgelegten Radkilometer und damit jeder CO 2 -Einsparung unterstützen wir gemeinsam die klimaneutrale Landesgartenschau 2022.“ Hier die eifrigsten Radler der diesjährigen Kampagne.