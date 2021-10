Tourismus am Rhein : In Bad Breisig sollen wieder regelmäßig Ausflugsschiffe anlegen

Bad Breisig will, dass wieder Ausflugsschiffe am dortigen Rheinufer anlegen. Foto: Gausmann

Bad Breisig Nach dem Rückzug eines großen Betreibers von Ausflugsschiffen legen in Bad Breisig momentan nur gelegentlich Boote an. Schon im nächsten Frühjahr könnte sich das ändern.

Seit Jahren bemühen sich die Touristiker in Bad Breisig darum, die Stadt am Rhein wieder zum regelmäßigen Anlaufpunkt für Ausflugsschiffe werden zu lassen. Seit dem Rückzug der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtgesellschaft vor fünf Jahren legen nur noch hin und wieder kleinere Boote an den Stegen an der Bad Breisiger Rheinpromenade an. Das soll nun anders werden.