Angebot für Betroffene der Flut : Traumahilfezentrum öffnet in Lantershofen

Lantershofen Neues Angebot für Betroffene der Flut: Ein Traumahilfezentrum ist in Lantershofen eröffnet worden. Das Land fördert das Projekt mit 766 000 Euro.

Anlaufstelle für Betroffene der Flutkatastrophe: Ein Traumahilfezentrum ist am Montag im katholischen Studienhaus St. Lambert in Grafschaft-Lantershofen offiziell eröffnet worden. Aus diesem Anlass war Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) abermals im Kreis Ahrweiler zu Besuch. Sie lobte die Eröffnung als eine „mehr als gute Nachricht für die gesamte Region“ und sprach von einem wichtigen „Meilenstein beim Wiederaufbau“. Früh sei der Landesregierung der Gedanke an ein Traumahilfezentrum gekommen. Alles andere, machte Dreyer deutlich, wäre zu klein gedacht gewesen. Das Projekt sei in Deutschland einzigartig. Die Regierung, so Dreyer in einer Mitteilung der Staatskanzlei, habe den Aufbau des Traumahilfezentrums mitbegleitet und werde die Arbeit zunächst für drei Jahre mit einer Summe von über 766 000 Euro finanzieren. Den Bescheid über die Förderung übergab die Ministerpräsidentin vor Ort.