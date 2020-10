Verkaufsoffener Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler : Tristes Dasein für den Weckmann

KREISSTADT. Regen und steigende Corona-Zahlen vermiesen verkaufsoffenen Sonntag in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Auf dem Ahrweiler Markplatz stand, ebenso wie auf dem Platz an der Linde in Bad Neuenahr, je ein übergroßer Weckmann. Diese dienten hin und wieder als Fotomotiv, führten ansonsten aber ein einsames Dasein. Keine Karussells, keine Glücksräder, keine leckeren Weckmänner und keine Wichtel, die den Weg wiesen. Auch der Shuttlebus, der normalerweise die Einkaufsbereiche in Ahrweiler, Bad Neuenahr und dem Mittelzentrum verbindet, fuhr nicht. An der Peripherie der Einkaufszentren blieben die meisten Geschäfte geschlossen. Dafür waren flächendeckend Schilder zu lesen, die zum Tragen von Schutzmasken auch im Außenbereich animierten. Die meisten Besucher folgten der Bitte der Stadtverwaltung und zogen ihre Masken über.