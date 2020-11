Lichterschau am Ahrufer : Trotz Pandemie erstrahlen die Bad Neuenahrer Uferlichter

Bad Neuenahr Das Bad Neuenahrer Ahrufer und der Kurpark sollen in der Advents- und Weihnachtszeit trotz der Pandemie im Lichterglanz schimmern. Das kulturelle Rahmenprogramm ist stets ein Herzstück der Uferlichter gewesen. Diesmal findet es allerdings – wenn überhaupt – nur eingeschränkt statt.

Die Bad Neuenahrer Uferlichter haben sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil des weihnachtlichen Geschehens im Ahrtal entwickelt. Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer entsteht jedes Jahr eine besondere Lichterstimmung am Ahrufer und im Kurpark, die zahlreiche Menschen von nah und fern anzieht.

Ein dunkles Ahrufer ist keine Option

Frühzeitig wurde daher die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH mit an Bord geholt, um mit einem starken Partner gemeinsam diese einmalige Aktion auch dieses Jahr zu ermöglichen. Geschäftsführer Christian Senk stellt dazu fest: „Wir haben mit der LebensArt, dem ‚Genuss am Fluss-Festival’ im Sommer sowie zuletzt den Wein-Lounges gezeigt, dass es gerade im Kurpark Möglichkeiten gibt, verantwortungsvoll Veranstaltungen umzusetzen. Darauf bauen wir für die Uferlichter auf.“

Die Partner planen mit verschiedenen Szenarien

Start am zweiten Adventswochenende

Der Start der Uferlichter wäre auch in diesem Jahr das zweite Adventswochenende – allerdings bereits donnerstags. Und auch an den folgenden Wochenenden ist geplant, immer von Donnerstag bis Sonntag zu öffnen. Außerdem sollen die Uferlichter dieses Jahr erstmals bis in den Januar gehen. Am Wochenende zu Drei Könige wären sie das letzte Mal geöffnet.