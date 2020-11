Beratung über den Haushaltsplan : Trotz Sorge um Einnahmen: Ausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig stimmt geschlossen für Etat

Bad Breisig. Der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Bad Breisig spricht sich einstimmig für den Haushaltsplan 2021 aus. Und das, obwohl die Steuer-Einnahmen im nächsten Jahr noch geringer ausfallen könnten als vorhergesagt.

Erst verzögerte sich seine Wahl aufgrund der Corona-Krise, dann musste er mit Videkonferenzen Vorlieb nehmen. Die erste Präsenz-Sitzung, die Marcel Caspers als neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Breisig am Montag in der Waldorfer Vinxtbachhalle leitete, hatte dafür gleich den Haushaltsplan 2021 auf der Tagesordnung. Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss stimmte schließlich einstimmig dafür, dem Rat der Verbandsgemeinde den Beschluss des Etats zu empfehlen.

Dennoch kamen in der mehrstündigen Sitzung, bei der Caspers und seine Nachfolgerin in der Kämmerei, Laura Walbröl, das Zahlenwerk vorstellten, Zweifel an den veranschlagten Einnahmen auf, etwa bei Dirk Herminghaus (FDP). Frank Gondert (CDU, gleichzeitig Ortsbürgermeister von Brohl-Lützing) wies während der Beratung darauf hin, dass die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer – die einzige direkt an die Verbandsgemeinde fließende Steuer – noch geringer ausfallen könnten als im Haushaltsplan vorgesehen. Hintergrund ist, dass die von der Steuer betroffenen Betriebe wegen der Corona-Krise mitunter schließen und entsprechend weniger Steuern zahlen müssen. Durch „unsicheres Fahrwasser“, so Gondert, bewege die Verbandsgemeinde sich. „Es ist gut, wenn wir Rücklagen haben“, sprach er sich für eine vorsichtige Schätzung der Steuereinnahmen aus. Schon in diesem Jahr werden die erwarteten 550 000 Euro wohl nicht erreicht. Im nächsten Jahr rechnet die Verbandsgemeinde mit 200 000 Euro weniger.