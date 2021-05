Nürburgring und „grüne Hölle“ : „Überall die gleiche Seuche“

Motorradfahrer sind vielen ein Ärgernis, hier bei einer Sonntagsfahrt auf der B267 in Marienthal. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Das Thema ist bekannt: Die Fans des Motorradsports gehören zur Region rund um den Nürburgring und bringen Geld und doch sind sie ein Ärgernis für viele Anwohner. Eine neue Initiative „Modellregion Nürburgring/Eifel“ soll zur Senkung von Lärm und zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. Inhalt und Konzept des Projekts sind aber noch nicht ausgereift.



Von Victor Francke

Steht die Sonne am Himmelszelt und sind zudem auch noch die Orts-, Kreis- und mit unzähligen Kurven ausstaffierten Landstraßen mit ihren Gefäll- und Steigungsstrecken im Kreis Ahrweiler trocken, dann darf man sich wieder auf Scharen von Bikern gefasst machen, die sich zu flotten und zumeist auch lautstarken Ausflügen ins Ahrtal und nicht zuletzt auch auf den Asphalt rund um den Nürburgring aufmachen. Wenngleich auch Motorradfahrer grundsätzlich willkommene Gäste in der Naherholungs- und Urlaubsregion zwischen Nürburg und Saffenburg sind, so liegen die Nerven der von Motorenlärm geplagten Menschen in den betroffenen Orten schon lange blank.

Längst haben sich Kommunen der Initiative „Silent Rider“ angeschlossen, die mit einer freundlichen Informations-, Image- und Aktionskampagne gegen unnötigen Motoradlärm vorgehen möchte und dabei an Biker appelliert, ihre Maschinen zu drosseln und deren Lärm zu mindern. Wirklich gebracht hat es bislang nichts. Nun soll die Ini­tiative „Modellregion Nürburgring/Eifel zur Senkung von Motorenlärm und zur Erhöhung von Verkehrssicherheit“ weiterhelfen. In den sozialen Medien löst das einige Reaktionen aus.

Im Netz finden sich Freunde und Feinde der Motorsportler

„Ich habe über 50 Jahre in Adenau gelebt und wohne jetzt in Hellenthal. Die Raser sind überall die gleiche Seuche. Die Fahrmanöver sind haarsträubend und die Anzahl der Kreuze am Wegesrand zeigen wohl auch, was falsch läuft“, schreibt eine Userin. Ein anderer fragt: „Wir brauchen definitiv keine Straßen-Rambos. Auf solche Touristen können wir gut verzichten.“ Weitere Anwohner schreiben: „Es wird hier viel zerstört, was die Eifel ausmacht.“ Und: „Die meisten überzeugt man nicht mit der Bitte um Einsicht. Es muss stattdessen viel mehr kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen werden.“

Natürlich gibt es auch zahlreiche Meinungen, die deutlich werden lassen, dass doch eigentlich alles nicht so schlimm sei: „Das ist doch einfach lächerlich. Als ich hierherzog, war die Straße schon da. Das ist ja so, als ob ich ein Haus am Bahnhof kaufe und mich dann beschwere, dass es Zuglärm gibt“, schrieb jemand, der am Rursee lebt. Viele weisen auch darauf hin, dass die Eifelregion und insbesondere der Nürburgring doch von den Rennsportfans und den Bikern leben würde: „Wenn die lauten Autos und Motorräder nicht wären, wäre die Region nicht da, wo sie jetzt ist.“ Außerdem würden nur einige wenige Auspufftöpfe aufgebohrt und nur selten werde beispielsweise die Bundesstraße 257 mit einer Rennstrecke verwechselt. „Für mich sind die Geräusche rund um den Ring Musik in meinen Ohren“, meinte ein Freund kräftiger Motoren. „Gegen Besuch hat keiner was. Aber der muss sich auch zu benehmen wissen“, lautete da eine der vielen Entgegnungen.

Maßnahmen sollen wissenschaftlich auf ihre Wirksamkeit geprüft werden