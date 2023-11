Parteitag in Ahrweiler Ulrich van Bebber bleibt Chef der Kreis-FDP

Zufrieden zeigten sich die Liberalen indes mit den Erfolgen ihrer Partei in der schwierigen Ampelkoalition auf Landesebene. Die FDP habe sich gegen viele Widerstände mit ihren Positionen durchgesetzt. Das neue – stark umstrittene und in den Räumen des grünen Umweltministeriums entworfene – Jagdgesetz werde es in der vorgelegten Form mit der FDP nicht geben, beruhigte die als Gast geladene liberale Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt die bei diesem Thema schnell erhitzten Gemüter. Die Landespolitikerin verwies auf bisherige Erfolge im Wiederaufbau, auf die neu gebauten Straßen, auf die neuen Radwege, auf die im Bau befindliche neue Ahrtalbahn-Trasse, auf die neuen Brücken und die vielen Impulse, die es für die heimische Wirtschaft gebe, insbesondere im Tourismus. „Wir werden den Fremdenverkehr im Ahrtal in eine gute Zukunft führen“, versprach die Ministerin.