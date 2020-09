Svenja Schulze in Burgbrohl : Umweltministerin Svenja Schulze besucht Rhodius

Svenja Schulze in Burgbrohl

Burgbrohl Das Recycling stand im Mittelpunkt der Gespräche mit Svenja Schulze: Die Bundesumweltministerin besuchte den Mineralwasserhersteller Rhodius im Brohltal. Der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens führte Schulze durch die hochmoderne Glas-Mehrweg-Abfüllanlage.

Anlässlich einer Veranstaltung des Verbandes Deutscher Mineralbrunnen (VDM) empfingen deren Vorsitzender Karl Tack sowie die Rhodius Geschäftsführer Frauke Helf und Hannes Tack Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Burgbrohl.

Schulze folgte der Einladung zu einem konstruktiven Austausch, nachdem die deutschen Brunnen in der Vergangenheit vermehrt politischen Angriffen rund um ihr Naturprodukt Mineralwasser ausgesetzt waren.

Rhodius-Mineralwasser entstammt der 500 Meter tiefen Rhodius-Quelle, die zu einer der tiefsten Quellen weltweit gehört. Bei der Reise durch Vulkangesteinsschichten nimmt das Wasser Mineralstoffe auf und wird auf natürliche Weise gefiltert. Somit verfügt Rhodius Mineralwasser über insgesamt 2160 Milligramm gelöste Mineralstoffe pro Liter, die sich in einem ausgewogenen Verhältnis befinden. Rhodius-Mineralwasser ist nach Firmenangaben zu 100 Prozent CO 2 -neutral.

Schnell stellte sich heraus, dass gemeinsame Ziele im Vordergrund stehen: So setzen sich Ministerium wie auch Unternehmen für eine geschlossene Kreislaufwirtschaft und für mehr Umweltschutz ein. „Der nachhaltige Umgang und der Schutz der Ressource Wasser haben für beide höchste Priorität“, sagte Verbandssprecher Karl Tack. In Zukunft soll gemeinsam an Konzepten gearbeitet werden für einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser und den Schutz vor menschengemachten Einflüssen.