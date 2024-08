Untersuchungsausschuss Abschlussbericht zur Flutkatastrophe ist jetzt online

Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des rheinland-pfälzischen Landtags ist seit Freitagmorgen online. Unter landtag-rlp.de ist das 2141-Seiten-Werk im Netz zu lesen. Allein das Inhaltsverzeichnis hat 42 Seiten. Unterteilt ist das Papier in einen einvernehmlichen Teil, in dem der Untersuchungsauftrag, der Verlauf und das Verfahren nachvollzogen werden und in dem die Zusammenfassung der Beweisaufnahme sowie ihre Würdigung mit rund 1450 Seiten den allergrößten Teil ausmacht. Am Schluss des Berichts finden sich auf rund 280 Seiten die Sonderberichte der Oppositionsfraktionen CDU, Freie Wähler und AfD. Bei der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 waren im Ahrtal mindestens 135 Menschen ums Leben gekommen.