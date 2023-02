Verkehr in Bad Breisig : Straßen und ihr Zustand werden bald digital erfasst

Neue, innovative Methoden: Der Zustand von Straßen soll in Bad Breisig digital erfasst werden. Foto: Martin Gausmann

Bad Breisig Im Bad Breisiger Rathaus ist die Digitalisierung auf dem Vormarsch - davon soll auch der Straßenverkehr profitieren. Bald will die Stadt den Zustand der Straßen erfassen und per Algorithmus automatisch auswerten können.



Lange wird es wohl nicht mehr dauern, dann wird einen im Bad Breisiger Rathaus der freundliche Roboter „Pepper“ in Empfang nehmen und dem Besucher erste Auskünfte erteilen. Pepper ist als humanoider Gefährte grundsätzlich darauf programmiert, Menschen und deren Mimik und Gestik zu analysieren und auf diese Emotionszustände entsprechend zu reagieren. Noch ist der sprechende und augenzwinkernde Geselle als Vertreter der künstlichen Intelligenz in anderen Rathäusern probeweise unterwegs. Bald soll er aber auch in das Rathaus der Quellenstadt kommen. Die Möglichkeiten der Digitalisierung will man in Bad Breisig zunächst auch auf völlig anderem Gebiet nutzen: bei der Straßenzustandserfassung und der Streckenkontrolle. Damit würde die kleine Verwaltung im Bad Breisiger Rathaus in der Region eine besondere Vorreiterrolle übernehmen.

Schäden werden schneller bekannt

„Eine Straßenzustandserfassung und Streckenkontrolle ist in Kommunalverwaltungen wichtig, um die Straßeninfrastruktur und die Bürger vor Schäden zu bewahren. Eine große Herausforderung bei der Umsetzung dieser Aufgabe ist es, die Kontrollen regelmäßig durchzuführen und die Daten zu erfassen, was hohe Personalaufwendungen mit sich führt“, erklärte Verbands- und Stadtbürgermeister Marcel Caspers in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Überlegung im Bad Breisiger Verwaltungsgebäude: Straßen, Bürgersteige und Radwege werden mit einer speziellen Hard- und Software automatisch ausgewertet. Die Bilddaten der Streckenaufzeichnungen werden vom System analysiert und durch einen von einer Fachfirma entwickelten Algorithmus auf Schäden an der Straßenoberfläche objektiv, schnell und in 15 Schadenskategorien untergliedert.

Deutschlandweit nutzen über 300 Kommunen bereits das Straßenmanagementsystem des vom Stuttgarter Softwareentwickler vialytics auf den Markt gebrachten Erfassungs- und Analysesystems. Nicht aber im nördlichen Rheinland-Pfalz, an Ahr oder Rhein. Bürgermeister Caspers: „Die Verbandsgemeinde Bad Breisig kann somit in diesem Bereich eine digitale Vorreiterrolle in der Region einnehmen.“ Das System könne vielfältig eingesetzt werden und somit die Arbeit der Verwaltung optimieren. Caspers: „Es würde uns sehr weiterhelfen und die Bauabteilung entlasten.“

Beispielsweise bei der Beweissicherung im Breitbandausbau, der ab März verstärkt in der Verbandsgemeinde umgesetzt werden soll. „Die Beweissicherung vor Baubeginn ist essenziell, wenn es um die spätere Vermeidung von Streitfällen bei Schäden geht. Hierbei wird der Zustand vor den Baumaßnahmen aufgenommen und entsprechend dokumentiert. Diese Zustandsfeststellung bringt Sicherheit für alle“, erklärt Caspers. Die Bauabschnitte würden vor, während und nach der Maßnahme entsprechend erfasst, womit die jeweilige Zustandsfeststellung sichergestellt sei.

Auch für die den Gemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereich obliegenden Verkehrssicherungspflicht sei das neue System hilfreich. „Für sichere Straßen und Wege zu sorgen, zählt ebenfalls zu den Aufgaben der Kommunen. Um die erforderlichen Streckenkontrollen auf eine systematische Basis zu stellen, sind der Aufbau einer funktionierenden Organisation und die präzise Dokumentation der ausgeführten Tätigkeiten unerlässlich“, meint Caspers. Auch wenn die Städte und Gemeinden dafür zu sorgen haben, dass sich Straßen, Wege und Plätze in einem vernünftigen Zustand befinden, so heißt das nicht, dass es nicht auch kleinere Schäden geben darf. „Insbesondere die Erkennbarkeit, die Zumutbarkeit und die Größe der Gefahrenquelle spielen bei der Straßenkontrolle eine wichtige Rolle. Genau diese Analyse und Kategorisierung erfolgt mit dem System automatisch“, so Caspers.

Zeitintensive Außendienste des Rathaus-Personals zur Sichtung von Beschädigungen an Straßenschildern, Pflastersteinen und Schachtdeckeln könnten also reduziert werden. Caspers: „Wichtigstes Werkzeug ist aber die digitale Straßenanalyse, womit frühzeitige Schäden erkannt und behoben werden können.“