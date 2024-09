Kritik an Sanierung der Pfarrkirche in Ahrweiler Verliert St. Laurentius seine Kunstschätze?

Kritik an den Plänen zur Umgestaltung der St.-Laurentius-Kirche in Ahrweiler hat der Vorstand des Heimatvereins Alt-Ahrweiler jetzt formuliert. Die laufende Kirchensanierung, die wegen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 nötig geworden war, werde nun zu einer umfassenden Neugestaltung der Kirche ausgebaut, heißt es in einem Positionspapier des Vorstands. Es sei zu befürchten, dass die Pfarrkirche „dabei die Harmonie verliert, die bis zur Flut ihre große Anziehungskraft ausmachte.” Für die Gläubigen werde die Umgestaltung „zu einem Verlust an Wärme, an Geborgenheit und an Erinnerungen führen”, befürchtet der Heimatverein. Der Vereinsvorstand appelliert deshalb an die Verantwortlichen, „die aktuelle Planung von Grund auf zu überdenken, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und die Ausstattungsstücke der Pfarrkirche in ihrer bisherigen Form für künftige Generationen als Zeugnis des Glaubens, der Kunst und der Kultur der Vorväter zu bewahren und zu sichern.”