Treffs für Flutopfer : Nur Angebot für kostenloses Essen läuft aus

Situation in Sinzig

Sinzig. Aufgrund einiger Nachfragen aus dem Kreise der Betroffenen und Helfer stellt die Stadtverwaltung Sinzig klar: Das Versorgungszelt am Grünen Weg werde so lange geöffnet bleiben, bis eine Alternative in Form eines Begegnungszeltes errichtet ist. Nach heutigem Planungsstand werde dies im Laufe des Mais der Fall sein. Die kostenfreie Essensausgabe findet bis dahin in Absprache mit den Initiatoren aktuell Mo., Mi., Fr., Sa. und So. von 12 bis 14 Uhr, ab dem 1. Mai nur noch am Wochenende (Sa. und So. von 12 bis 14 Uhr) statt.

Auch am Standort Bad Bodendorf bleibe das Zelt erhalten. Dort werde es auf jeden Fall auch in den Monaten Mai und Juni nach Absprache mit den Initiatoren bei der Essenausgabe zu den bisherigen Zeiten (Sa. und So. von 12.15 bis 13.45 Uhr) bleiben. wes