Aufräumarbeiten an der Ahr : Viel Müll in der Auenlandschaft

Die Aufräumarbeiten in den Lohrsdorfer Auen laufen. Immer wieder werden auch Kanister mit Schadstoffen gefunden. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Bei Aufräumarbeiten in der Auenlandschaft zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf ist schweres Gerät im Einsatz. Auch Förster unterstützen Helfer.



In den Flutgebieten im Ahrtal laufen seit Wochen die Aufräumarbeiten. Erst in den vergangenen Tagen richtete sich der Blick auf unbewohnte Gebiete, hier insbesondere auf die Auenlandschaft zwischen Lohrsdorf und Bad Bodendorf. Hier hat der Krisenstab der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bereits mehrere Aufträge an mittelständische Unternehmen aus Land- und Forstwirtschaft vergeben.

Nachdem sich das tatsächliche Ausmaß der Vermüllung gerade der Auenwälder als weitaus größer als zunächst angenommen darstellte, wurden die erteilten Aufträge nun um weitere fünf Tage verlängert. Das berichtete ADD-Präsident Thomas Linnertz bei der Lage-Pressekonferenz am Donnerstag.

Erkundungen mit der Drohne

Zunächst waren die federführenden Landwirte noch von einer zweitägigen Aufräumaktion ausgegangen, hatten vor knapp zwei Wochen rund 250 freiwillige Helfer der Kölner Gemeinschaft „Krake“ eingesetzt. Am vergangenen Wochenende brachte der Helfer-Shuttle dann die dreifache Anzahl an Kräften in die Auen, aber auch die mussten nach nur einem Arbeitstag angesichts der Masse des Mülls die Arbeit einstellen. Dies auch, weil mittels Drohnenerkundungen immer wieder Wärmequellen entdeckt und die entsprechenden Bereiche zur Untersuchung gesperrt wurden.

Seit Montag ist nun schweres Gerät im Einsatz, Unterstützung leisten örtliche Förster – auch, damit in dem Flora- und Fauna-Habitat keine größeren Schäden entstehen. Forderungen von Umweltschutzverbänden, die FFH-Gebiete zu belassen, wird dabei nicht nachgekommen, zumal immer wieder auch Kanister mit Schadstoffen gefunden werden.

THW rund um die Uhr im Einsatz

Ist der Einsatz den Auenwäldern nun privaten Unternehmen vorbehalten, sind andernorts vor allem Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz. Hier wird sorgfältig Buch geführt, sodass Pressesprecher Marco Mazzariello nun von bereits geleisteten mehr als 1,83 Millionen Arbeitsstunden nur durch das THW berichten konnte. „Helfer aus fast allen 25 THW-Fachgruppen waren im Einsatz, in der Summe waren es rund 2 500 Helfer“, so Mazzariello. Aktuell seien noch 790 THWler vor Ort.