Reparaturen nach der Flut : Vollsperrung am Wochenende auf der B9 Höhe Sinzig

Vollsperrung am Wochenende auf der B9 Höhe Sinzig

Archivbild: Der Wiederaufbau der von der Flut teilweise zerstörten Ahrbrücke in Höhe Sinzig haben bereits im vergangenen Jahr begonnen. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Am Wochenende von Freitag, 13. Mai, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Mai 2022, 5 Uhr, sperrt der Landesbetrieb Mobilität die B9 in Höhe Sinzig komplett. Zwölf Stahlträger werden auf die neue Ahrbrücke eingehoben.

Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der durch die Flutkatastrophe eingestürzten Ahrbrücke der B 9 schreiten zügig voran, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in einer Pressmitteilung. Am Wochenende von Freitag, 13. Mai, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Mai 2022, ca. 5 Uhr, werden zwölf Stahlträger mit zwei großen Autokränen auf die vorbereiteten Auflager und Pfeiler der neuen Ahrbrücke eingehoben.