Kreisentscheid Ahrweiler : Schülerin des Calvarienberg-Gymnasiums gewinnt Vorlesewettbewerb

Zehn Kinder stellten sich im Wettlesen der Jury des Vorlesewettbewerbs auf Kreisebene. Am Ende konnte Lina Sophie Bachem (Mitte vorne) vom Calvarienberg-Gymnasium den Sieg einholen. Foto: ahr-foto

Kreis Ahrweiler Zehn Schüler aus dem Kreis Ahrweiler kämpften um den Sieg auf Kreisebene beim Vorlesewettbewerb. Die Jury überzeugte am meisten Lina Sophie Bachem vom Calvarienberg-Gymnasium.

Wer kann im Kreis Ahrweiler am besten lesen? Das wollte die sechsköpfige Jury beim Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels ermitteln. In der Bad Neuenahrer Stadtbibliothek waren dazu zehn Kinder mit vorbereiteten Textpassagen angetreten. Sie hatten zuvor bereits den Schulsieg in ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt davongetragen

Doch was macht einen guten Beitrag aus? GA-Redakteurin Hildegard Ginzler, die schon seit mehreren Jahren in der Jury sitzt, erklärt es so: „Es geht um Interpretation und Lesetechnik.“ Gleichmäßigkeit und keine Überbetonungen seien ihr in der Bewertung zudem wichtig. „Man kann es ganz einfach zusammenfassen: Wenn ich den Inhalt verstehe, ohne mich anstrengen zu müssen, ist es meist ein guter Vortrag“, so Ginzler weiter. Und auch im Bewertungskatalog der Jury steht, dass es nicht um schauspielerische Darstellung gehe, kleine Versprecher hingegen nicht in die Bewertung gezogen werden sollten.

Vorlesewettbewerb Teilnahme von jährlich 700.000 Schülern Der Vorlesewettbewerb wird seit dem Jahr 1959 jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet. Er findet statt in Zusammenarbeit mit Büchereien, Schulen, Buchhandlungen und anderen kulturellen Einrichtungen. Der Vorlesewettbewerb ist einer der größten bundesweiten Wettbewerbe für Schüler. Jedes Jahr nehmen insgesamt fast 700.000 Schüler der 6. Klasse aus etwa 7.500 Schulen daran teil. Das Ziel des Wettbewerbs ist es, den Schülern Spaß am Lesen zu vermitteln und ihnen Kriterien für gutes Lesen zu verdeutlichen. Die Schüler stellen beim Wettbewerb einen kurzen Ausschnitt aus einem selbst gewählten Buch vor.

Nächster Schritt: Bezirksentscheid in Koblenz

Drei Stunden lang kamen so am Mittwochmorgen die Jury und mitgereisten Eltern und Lehrer in den Genuss von kurzen Lesestücken. Sehr häufig hatten die Schülerinnen und Schüler dabei fantastische Inhalte mitgebracht, wie Marisa Eulenbruch, die mit einem Auszug aus dem Buch „Die Schule der magischen Tiere“ angetreten war, oder Jernina Dinske, die aus „Die Macht der Kristalle“ las oder Frida Meisel die mit dem „Drachenreiter“ von Cornelia Funke aus dem Rhein-Gymnasium Sinzig angereist war.

Nach einer kurzen Jurybesprechung gab Gisela Franz, die Leiterin der Stadtbibliothek den Sieger bekannt. Wobei sie damit einleitete, dass es hier „eigentlich keine Verlierer gibt, denn alle waren Gewinner.“ Am Ende sei der Vorsprung hauchdünn gewesen. Den Sieg konnte sich dann aber doch Lina Sophie Bachem vom Gymnasium Calvarienberg schnappen, die aus dem Titel „Das Geheimnis der Flüstermagie“ von Marliese Arold vorgelesen hatte. Damit hat sich die Schülerin jetzt für die nächste Stufe des Wettbewerbs qualifiziert – für sie geht es im März oder April zum Bezirksentscheid nach Koblenz.