Reaktionen auf Wahl in der VG Altenahr : Vorschusslorbeeren und mahnende Worte für Dominik Gieler

Bürgermeisterwahl in Altenahr : „Gieler bringt wichtiges Rüstzeug mit“ Dominik Gieler will am Sonntag neuer Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Altenahr werden. Vor der Wahl schätzen die Vorsitzenden der Ratsfraktionen die Kompetenzen des parteiübergreifend kandidierenden Ortsbürgermeisters aus Rech ein. Auch Forderungen adressieren sie an den potentiellen Amtsinhaber.