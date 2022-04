„Wandern für den Wiederaufbau“ geht in die zweite Runde : Wanderevent soll Tausende Touristen ins Ahrtal locken

Kreis Ahrweiler Erneut laden die Ahrorte Touristen ganz gezielt unter dem Motto „Wandern für den Wiederaufbau“ ins Ahrtal. Kleine Speisen, Weinangebote und ein Shuttle-Service sollen dabei zum Besuch der gebeutelten Region locken.

Bei der Neuauflage von „Wandern für den Wiederaufbau“ können Ausflügler am letzten April-Wochenende und an allen Samstagen und Sonntagen im Mai auf rund 15 Kilometern auf dem Rotweinwanderweg zwischen Dernau und Altenahr das Ahrtal erkunden und dabei Weine und kleine Speisen probieren. Verantwortlich für die Planung und Durchführung dieser auf die notleidende Tourismusbranche im Ahrtal ausgerichteten Veranstaltung ist die Wiederaufbau- und Zukunftsgesellschaft Mittelahr. Erneut bieten sie auch einen Shuttleverkehr zu den wichtigsten Knotenpunkten an. Im Fokus sind dabei die Anschlüsse zu den Großparkflächen in Grafschaft-Gelsdorf sowie die Anschlüsse an den Bahnhof Sinzig und an die Ahrtalbahn.

Mehr als 20 Wein- und Gastronomiestände werden in den Weinhöhenlagen aber auch in den Ahrorten öffnen und Gäste empfangen: „Gäste haben die Möglichkeit, sich durch die verschiedenen Wein- und Ortslagen durchzuprobieren“, so Ingrid Näkel-Surges vom Organisationsteam. Auftakt für die Wander-Wochenenden ist am 23. und 24. April. Die Aktion 2022 startet also mit dem traditionellen und etablierten Dernauer Weinfrühling und in den anderen drei Gemeinden unter dem Titel „Rebenwandertage“. An den darauffolgenden fünf Samstagen und Sonntagen sowie an den Feiertagen werden die Buden und Stände ebenfalls aufgebaut sein und die Verkehrsvereine werden weitere Schwerpunkte setzen oder mit besonderen Veranstaltungen überraschen, so zum Beispiel am Muttertag.