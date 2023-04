Tourismus in den Ahrbergen An der Mittelahr sind Gäste zu Ostern besonders willkommen

Wer an den Ostertagen zu Fuß unterwegs ist in den Ahrbergen, der findet nicht nur in den Orten wieder Einkehrmöglichkeiten, sondern auch außerhalb. So öffnet die Hütte des Eifelvereins über dem Mayschosser Mönchberg, die Akropolis, am Ostermontag. Das Haus mit der fantastischen Aussicht über den Weinort und in die Berge auf der gegenüberliegenden, der rechten Seite der Ahr wird von Mitgliedern des Eifelvereins bewirtet. Es gibt Kaffee, Kuchen, Erbsensuppe, Siedewurst, Brote, natürlich auch Wein und Erfrischungsgetränke.