Pachtverträge für Haus der Jugend oder Marktgarage : Was passiert mit den flutbeschädigten Gebäuden, die in Besitz der Stadt sind?

Was passiert mit den flutbeschädigten Gebäuden, die in Besitz der Stadt sind?

Bad Neuenahr-Ahrweiler Was passiert mit den von der Stadt verpachteten Gebäuden, wie dem „Weissen Turm“ oder dem „Leneéschlösschen“, die durch die Flutkatastrophe schwer geschädigt worden? Darüber informierte Bürgermeister Guido Orthen (CDU) den Haupt- und Finanzausschuss.

Das alte Rathaus Bad Neuenahr war komplett an die Landesgartenschaugesellschaft vermietet und wurde nur relativ leicht geschädigt. Wasser im Keller hatte die Heizungsanlage lädiert, allerdings nicht irreparabel. Die gesamte restliche EDV- und Haustechnik befand sich in den Obergeschossen und blieb heil, so war das Gebäude kurz nach der Flut wieder betriebsbereit. Derzeit sind hier Teile der Ahrtal- und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing Gesellschaft, Personal der Laga gGmbH und die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft untergebracht. Ab 1. April soll das komplette Gebäude an die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft vermietet werden.