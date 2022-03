Grafschafter Bauausschuss : Weg frei für Erweiterung von Tongrube in Richtung Karweiler

Grafschaft Der Betreiber Grafschafter Tongrube „Rudolf“ will das Fördergebiet in Richtung Karweiler erweitern. Dem hat der Bauausschuss der Gemeinde jetzt zugestimmt – gegen die Stimmen der SPD.

Immer wieder war die Tongrube "Rudolf" und ihre mögliche Erweiterung in Richtung Karweiler in den vergangenen Jahren Thema im Grafschafter Gemeinderat. Der Rat stellte sich mit seinen Beschlüssen oft genug gegen den Willen der Karweiler Bürger. Dabei waren sich Betreiber und der Ortsbeirat sowie die Bürgerschaft Karweilers nähergekommen, umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Lärm und Staub wurden vereinbart. Nur eines wurde nicht geklärt: die seitens der Karweiler Ortsbeiräte geforderte notariell besiegelte Zusage, dass es nach der „Ausbeutung“ nicht zur Einlagerung von Schadstoffen in der Grube kommt. Das wäre ein lukratives Geschäft für den Grubenbesitzer und wurde nur weniger Kilometer weiter in der Grube Leimersdorf angedacht. Die Vorkommnisse dort sensibilisierten die Karweiler Bürger.