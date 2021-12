Lesung mit Martin Seidler : Weihnachtsgedichte bringen Besinnlichkeit nach Bad Neuenahr

Bad Neuenahr SWR-Moderator Martin Seidler hat im Bad Neuenahrer Kurpark Weihnachtsgedichte vorgetragen. Zwar fanden nur wenige Besucher den Weg ins Festzelt, doch die gingen dafür entspannt nach Hause.

Weihnachtliche Klänge untermalten sanft vorgetragene Worte und Reime, bedächtig betont und entspannend: Im Veranstaltungszelt des Bad Neuenahrer Kurparks las am Sonntagnachmittag der SWR-Fernsehmoderator Martin Seidler kleine und große Weihnachtsgedichte. Dabei kamen große deutsche Dichter ebenso zu Wort wie sarkastische Kabarettisten und betont "schräge Vögel" .

Er habe die Anfrage zur Lesung sofort bestätigt und sei gerne nach Bad Neuenahr gekommen, betonte er gegenüber den nur wenigen Gästen im großen Festzelt. Während die Menschen gleich gegenüber rund um die Eisbahn dicht an dicht standen und auch sonst an den Ständen der Uferlichter im Kurpark viel Andrang herrschte, meide man doch den Aufenthalt in geschlossenen Räumen, musste auch Organisatorin Ellen Tappe feststellen.