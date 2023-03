Suche nach Nachwuchs : Westumer Theatergruppe feiert 40-Jähriges

Westum 40 erfolgreiche Jahre hat die Laienschauspielgruppe Westum jetzt schon hinter sich. Vor und hinter der Bühne konzentrieren sie sich dabei auf Lustspiele. Nachwuchs wird dringend gesucht.

Wie Pilze aus dem Boden schießen, so verbreiteten sich nach der an Unterhaltung armen Kriegszeit in den späten 1940ern und in den 1950ern die Theatervereine. Als sich das Freizeitverhalten änderte, gaben gut zwanzig Jahre später viele wieder auf. Doch innerhalb einer neuen Gründungswelle seit den 1980ern war die „Theatergruppe 1983 Westum“ eine der Frühen. Jetzt feiert sie ihr 40-Jähriges, knüpft aber an eine Theatertradition an, die im Ort schon 100 Jahre zurückreicht.