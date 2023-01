Blick in die Geschichte : Wie eine Genossenschaft einst in Ahrweiler für Wohnraum sorgte

Diese Häuser in der Sinziger Hohenstaufenstraße hat eine Wohnungsbaugesellschaft in den 1970er Jahren gebaut. Foto: ahr-foto

Kreis Ahrweiler Wohnraum an der Ahr ist rar, besonders nach der Flut. Der Kreis prüft daher die Gründung eine Wohnungsbaugesellschaft. Vorbild könnte eine Genossenschaft sein, die vor mehr als 100 Jahren gegründet wurde.

Bis zum Ersten Weltkrieg waren Städte und Gemeinden im Kreis Ahrweiler und auch der Kreis selbst nicht auf dem Wohnungsmarkt aktiv. Bau, Vermarktung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohnimmobilien wurden bis dahin vielmehr ausschließlich der Privatinitiative überlassen. Daneben gab es lediglich Bauunternehmer, die für einen gewissen Vorrat an Wohnraum sorgten, um ihre Facharbeiter auch in Zeiten fehlender privater Baulust beschäftigen zu können.

Unter Nationalsozialisten umgewandelt und ausgeweitet

In den Jahren von 1920 bis 1929 baute die junge Genossenschaft in Ahrweiler in Mehrfamilienhäusern mit je zwei bis sechs Wohnungen rund 80 Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen. Dann stellte sie ihre Bautätigkeit ein. Folge war, dass sich Handwerker und Gewerbetreibende aus der Genossenschaft abmeldeten und dass die Genossenschaft bald nur noch aus Wohnungsuchenden bestand. Laut der Jahresrechnung für 1939 hatte die Genossenschaft damals 171 Mitglieder. Das Vermögen der Genossenschaft wurde in der Rechnung mit 350 000 Reichsmark bewertet und die Schulden beliefen sich auf 250 000 Reichsmark. Die Mieteinnahmen betrugen 25 000 Reichsmark.